0
0
37
НОВОСТИ

Путин примет участие в ПМЭФ в июне, но точный формат еще не определен

13:20 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Формат участия президента РФ Владимира Путина в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), запланированном на начало июня, пока не определен, но это мероприятие невозможно представить без главы государства. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, "представить петербургский форум без участия главы государства невозможно, это президентский форум, поэтому участие Путина [в нем] будет".

"Пока модальность его участия в пленарной сессии, в других мероприятиях мы не можем сформулировать, потому что эпидемиологическая обстановка весьма подвижна. Будем надеяться на лучшее, но в то же время не будем сейчас исключать никакого формата", - добавил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 04.03.2021
Бывший первый замначальника Главного штаба ВС Армении Хачатрян требует через суд восстановления в должности
0
24
13:05 04.03.2021
Россия обеспокоена обострением ситуации в Донбассе - Песков
0
83
13:00 04.03.2021
Россия заняла более 87% угольного рынка Марокко, потеснив США и ЮАР - торгпред РФ
0
87
12:32 04.03.2021
Задержанный за подготовку теракта в Калининградской области называл себя смертником
0
147
12:20 04.03.2021
Восстановление производства мяса птицы в РФ ожидается к маю - Минсельхоз
0
134
12:05 04.03.2021
Военные КНР отработали высадку морского десанта на спорных островах
0
175
12:00 04.03.2021
В Калининградской области предотвращен теракт на объекте энергетики - ФСБ
0
156
11:32 04.03.2021
Остановлено создание первого в России частного космодрома - СМИ
0
236
11:20 04.03.2021
В России выявили 11 385 заразившихся коронавирусом за сутки
0
194
11:05 04.03.2021
На Сахалине спасатели сняли рыбаков с оторвавшейся льдины
0
201

Возврат к списку