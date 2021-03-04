Путин примет участие в ПМЭФ в июне, но точный формат еще не определен

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Формат участия президента РФ Владимира Путина в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), запланированном на начало июня, пока не определен, но это мероприятие невозможно представить без главы государства. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, "представить петербургский форум без участия главы государства невозможно, это президентский форум, поэтому участие Путина [в нем] будет".

"Пока модальность его участия в пленарной сессии, в других мероприятиях мы не можем сформулировать, потому что эпидемиологическая обстановка весьма подвижна. Будем надеяться на лучшее, но в то же время не будем сейчас исключать никакого формата", - добавил Песков.