Путин примет участие в ПМЭФ в июне, но точный формат еще не определен
13:20 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Формат участия президента РФ Владимира Путина в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), запланированном на начало июня, пока не определен, но это мероприятие невозможно представить без главы государства. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, "представить петербургский форум без участия главы государства невозможно, это президентский форум, поэтому участие Путина [в нем] будет".
"Пока модальность его участия в пленарной сессии, в других мероприятиях мы не можем сформулировать, потому что эпидемиологическая обстановка весьма подвижна. Будем надеяться на лучшее, но в то же время не будем сейчас исключать никакого формата", - добавил Песков.
НОВОСТИ
- 13:32 04.03.2021
- Бывший первый замначальника Главного штаба ВС Армении Хачатрян требует через суд восстановления в должности
- 13:05 04.03.2021
- Россия обеспокоена обострением ситуации в Донбассе - Песков
- 13:00 04.03.2021
- Россия заняла более 87% угольного рынка Марокко, потеснив США и ЮАР - торгпред РФ
- 12:32 04.03.2021
- Задержанный за подготовку теракта в Калининградской области называл себя смертником
- 12:20 04.03.2021
- Восстановление производства мяса птицы в РФ ожидается к маю - Минсельхоз
- 12:05 04.03.2021
- Военные КНР отработали высадку морского десанта на спорных островах
- 12:00 04.03.2021
- В Калининградской области предотвращен теракт на объекте энергетики - ФСБ
- 11:32 04.03.2021
- Остановлено создание первого в России частного космодрома - СМИ
- 11:20 04.03.2021
- В России выявили 11 385 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:05 04.03.2021
- На Сахалине спасатели сняли рыбаков с оторвавшейся льдины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать