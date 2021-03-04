Песков не стал комментировать возможность возобновления расследования об убийстве Немцова
14:32 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о возможности возобновления расследования об убийстве политика Бориса Немцова после публикации в издании "Медиазона" деталей преступления.
Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что необходимо возобновить расследование с учетом новых деталей, Песков заявил: "Я не владею нюансами этого дела и я поэтому не могу здесь высказать какую-то позицию".
"Эти материалы доступны для всех, в том числе и для силовых ведомств, - сказал представитель Кремля. - Поэтому если там содержится какая-то новая информация, ранее неизвестная, или информация, которая способна представить дело в каком-то новом свете, то наверняка на это обратят внимание".
Как отметил Песков, если в материале "содержится информация, которая не является новой, то, наверное, это не будет стоить такого внимания". "Но я не берусь что-то сказать", - добавил он.
Новости
- 15:00 04.03.2021
- Ответственность за неуплату алиментов распространяется и на неполные выплаты - пленум ВС
- 14:12 04.03.2021
- Пашинян и глава парламентской оппозиции провели переговоры о проведении досрочных выборов
- 14:02 04.03.2021
- Церковный суд оставил в силе приговор Кураеву
- 14:00 04.03.2021
- Житель Мурманска расплатился в церкви "билетами банка приколов"
- 13:32 04.03.2021
- Бывший первый замначальника Главного штаба ВС Армении Хачатрян требует через суд восстановления в должности
- 13:20 04.03.2021
- Путин примет участие в ПМЭФ в июне, но точный формат еще не определен
- 13:05 04.03.2021
- Россия обеспокоена обострением ситуации в Донбассе - Песков
- 13:00 04.03.2021
- Россия заняла более 87% угольного рынка Марокко, потеснив США и ЮАР - торгпред РФ
- 12:32 04.03.2021
- Задержанный за подготовку теракта в Калининградской области называл себя смертником
- 12:20 04.03.2021
- Восстановление производства мяса птицы в РФ ожидается к маю - Минсельхоз
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать