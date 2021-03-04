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Песков не стал комментировать возможность возобновления расследования об убийстве Немцова

14:32 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о возможности возобновления расследования об убийстве политика Бориса Немцова после публикации в издании "Медиазона" деталей преступления.

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что необходимо возобновить расследование с учетом новых деталей, Песков заявил: "Я не владею нюансами этого дела и я поэтому не могу здесь высказать какую-то позицию".

"Эти материалы доступны для всех, в том числе и для силовых ведомств, - сказал представитель Кремля. - Поэтому если там содержится какая-то новая информация, ранее неизвестная, или информация, которая способна представить дело в каком-то новом свете, то наверняка на это обратят внимание".

Как отметил Песков, если в материале "содержится информация, которая не является новой, то, наверное, это не будет стоить такого внимания". "Но я не берусь что-то сказать", - добавил он.

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