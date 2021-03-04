Сбер публикует лучшие выступления спикеров конференции AI Journey в виде подкастов

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Сбер опубликовал первый выпуск подкаста— «AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта» в котором обсуждается вопрос о том, насколько иследователи близки к созданию общего искусственного интеллекта (AGI) и какого прогресса достигли в области обработки естественного языка (NLP). Затем

Еженедельными эпизодами подкаста станут лучшие выступления спикеров конференции AI Journey 2020 года, в которых были затронуты вопросы развития искусственного интеллекта, его возможностей и области применения. Форум AI Journey 2020 состоялся в онлайн-формате: три дня около 30 тыс. участников различных возрастов со всего мира делились своими интересными кейсами и перспективами развития ИИ как в отдельно взятых странах, так и во всём мире в целом.

«Конференция AI Journey прошла еще в декабре 2020 года, но мы видим, что люди по-прежнему активно смотрят и пересматривают видео трансляций, - говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Чтобы еще большая аудитория могла узнать о ключевых трендах в сфере искусственного интеллекта, мы начали выкладывать аудиозаписи выступлений на AI Journey в формате подкаста. Его удобство в том, что выпуски можно слушать в метро или за рулем автомобиля, на прогулке или во время обеда, - то есть совмещать узнавание нового с привычными делами. Мы планируем развивать этот формат совместно со СберЗвуком, делясь со слушателями не только выступлениями спикеров AI Journey, но и другими интересными материалами на тему искусственного интеллекта».

Героями выпусков AI Journey станут: Михаил Бурцев (МФТИ), Лоренс ван дер Маатен (Facebook AI Research), Прадип Дубей (Intel), Аншул Сонак (Intel), Александр Ведяхин(Сбербанк), Ольга Ускова (Cognitive Technologies), Давид Рафаловский (Сбербанк), Иван Лаптев (VisionLabs), Андрей Курпатов (Сбербанк).