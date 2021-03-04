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Цена нефти марки Brent поднялась выше $67 за баррель

20:00 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае 2021 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE на 18:55 мск выросла на 4,6%, до 67,07 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов .

При этом в 19:00 мск нефть этого сорта торговалась уже по 67,43 доллара за баррель, что 5,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Цена нефти марки WTI находилась на отметке 64,25 доллара за баррель (+5,2%).

Нефтяные котировки растут в ожидании решений в рамках сделки ОПЕК+. Источник ТАСС сообщил, что Саудовская Аравия сохранит добычу нефти в апреле на прежнем уровне.

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