22:40 Источник: Эхо Москвы

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не собирается, подобно Навальному, возвращаться на родину. Об этом она рассказала в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger. Тихановская считает, что за границей она сможет принести стране больше пользы.

Ее ситуация действительно кардинальным образом отличается от положения Алексея Навального, сказал «Эху Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

Навальный свои возвращением и тюремным заключением для своих сторонников сделал гораздо больше, чем могла бы в аналогичной ситуации Тихановская, считает Дмитрий Орешкин. При этом политолог подчеркнул, что цена, заплаченная Навальным, крайне высока.