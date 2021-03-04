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Светлана Тихановская не собирается, подобно Навальному, возвращаться на родину

22:40 04.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не собирается, подобно Навальному, возвращаться на родину. Об этом она рассказала в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger. Тихановская считает, что за границей она сможет принести стране больше пользы.

Ее ситуация действительно кардинальным образом отличается от положения Алексея Навального, сказал «Эху Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

Навальный свои возвращением и тюремным заключением для своих сторонников сделал гораздо больше, чем могла бы в аналогичной ситуации Тихановская, считает Дмитрий Орешкин. При этом политолог подчеркнул, что цена, заплаченная Навальным, крайне высока.

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