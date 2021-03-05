Израиль готов в одностороннем порядке мешать получению Ираном ядерного оружия

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль в случае необходимости готов будет в одностороннем порядке помешать реализации ядерной программы Ирана. Соответствующее заявление сделал в четверг в интервью телеканалу "Фокс ньюс" министр обороны Израиля Бени Ганц.

Ведущий попросил его прокомментировать слова начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля Авива Кохави, который ранее поручил подготовить несколько оперативных планов в отношении Ирана в дополнение к существующим. Он указал, что руководство еврейского государства должно иметь возможность для нанесения удара.

По словам Ганца, соответствующие планы будут "прорабатываться и совершенствоваться" до тех пор, пока их не придется воплотить в жизнь. "Иранцы нарушили все заключенные с ними договоренности", - подчеркнул глава израильского Минобороны.

"Стремлениям Ирана к разработке ядерного оружия необходимо помешать, - указал он. - Очень хорошо, если это получится сделать в рамках мировых усилий. Но в противном случае мы обязаны будем действовать независимо и защищаться сами".

Ранее в среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также дал интервью "Фокс ньюс", в котором подчеркнул, что страна сделает все возможное, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия. При этом он выразил надежду на то, что президент США Джо Байден понимает позицию Израился по этому вопросу. Байден еще во время избирательной кампании обещал вернуть Соединенные Штаты в ядерную сделку с Ираном. Однако Израиль всегда выступал против этого соглашения, полагая, что оно может дать Тегерану возможность вести работу по созданию ядерных вооружений.