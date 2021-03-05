Великобритания и США могут готовить новые санкции против России - Bloomberg

10:05 Источник: Эхо Москвы

Великобритания и США, по сведениям Bloomberg, готовят новые санкции против России. Они связаны с применением химического оружия во время покушения на политика Алексея Навального.

Вашингтон и Лондон в эти дни рассматривают самые разные варианты новых ограничений – от персональных санкций против олигархов в рамках акта Магнитского до крайних мер, которые затронут суверенный долг России. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Они отметили, что Великобритания может надавить на Организацию по запрещению химического оружия, чтобы та добилась от России подробностей по ситуации с использованием яда «Новичка». Также королевство хочет обсудить и другие варианты со своими ключевыми союзниками в этом вопросе – Германией и Францией.

В свою очередь в администрации американского президента изучают возможность наложить на Россию второй, уже более широкий пакет санкций, если она не выполнит ряд условий. Во-первых, пообещает воздержаться от применения химического оружия, и, во-вторых, не будет препятствовать инспекциям на предприятиях по производству подобных ядов.

Первые свои санкции команда Джо Байдена ввела ранее на этой неделе, ограничения коснулись в том числе руководителей ФСБ, Генпрокуратуры и ФСИН.

После вчерашнего вечернего обвала российская валюта этим утром снова начала укрепляться за счёт дорожающей нефти. Сейчас за доллар дают 74 с половиной рубля, а за евро чуть более 89-ти рублей. Эхо Москвы