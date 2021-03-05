Великобритания и США могут готовить новые санкции против России - Bloomberg
10:05 05.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Великобритания и США, по сведениям Bloomberg, готовят новые санкции против России. Они связаны с применением химического оружия во время покушения на политика Алексея Навального.
Вашингтон и Лондон в эти дни рассматривают самые разные варианты новых ограничений – от персональных санкций против олигархов в рамках акта Магнитского до крайних мер, которые затронут суверенный долг России. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Они отметили, что Великобритания может надавить на Организацию по запрещению химического оружия, чтобы та добилась от России подробностей по ситуации с использованием яда «Новичка». Также королевство хочет обсудить и другие варианты со своими ключевыми союзниками в этом вопросе – Германией и Францией.
В свою очередь в администрации американского президента изучают возможность наложить на Россию второй, уже более широкий пакет санкций, если она не выполнит ряд условий. Во-первых, пообещает воздержаться от применения химического оружия, и, во-вторых, не будет препятствовать инспекциям на предприятиях по производству подобных ядов.
Первые свои санкции команда Джо Байдена ввела ранее на этой неделе, ограничения коснулись в том числе руководителей ФСБ, Генпрокуратуры и ФСИН.
После вчерашнего вечернего обвала российская валюта этим утром снова начала укрепляться за счёт дорожающей нефти. Сейчас за доллар дают 74 с половиной рубля, а за евро чуть более 89-ти рублей. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 11:05 05.03.2021
- Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $68 за баррель
- 11:00 05.03.2021
- Генпрокуратура Белоруссии направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской
- 10:32 05.03.2021
- ЕГЭ трансформируется к 2030 г., но вряд ли от него откажутся - Музаев
- 10:20 05.03.2021
- Митрополит Красноярский Пантелеимон сравнил либеральное движение с «дном ада» - СМИ
- 10:00 05.03.2021
- В Сомали исламисты из "Аш-Шабаб" захватили тюрьму, освободив более 400 заключенных
- 09:32 05.03.2021
- Китай в 2021 году увеличит оборонный бюджет на 6,8%, до $209 млрд - доклад
- 09:20 05.03.2021
- Уровень свобод в России находится на уровне Демократической республики Конго - Freedom House
- 09:05 05.03.2021
- Израиль готов в одностороннем порядке мешать получению Ираном ядерного оружия
- 09:00 05.03.2021
- Упрощать задания ЕГЭ в 2021 году не планируется - Рособрнадзор
- 22:40 04.03.2021
- Светлана Тихановская не собирается, подобно Навальному, возвращаться на родину
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать