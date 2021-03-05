ЕС снял санкции с экс-премьера Украины Арбузова
12:05 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз (ЕС) продлил на год индивидуальные санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, при этом исключив из черного списка двух человек - бывших и. о. премьер-министра Сергея Арбузова и министра образования и науки Дмитрия Табачника. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в "Официальном журнале Евросоюза" постановлении Совета ЕС.
"Два физических лица исключены из списка", - говорится в документе. Согласно приложению к постановлению, Арбузов и Табачник в обновленную версию черного списка не вошли.
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