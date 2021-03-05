0
0
67
НОВОСТИ

ЕС снял санкции с экс-премьера Украины Арбузова

12:05 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз (ЕС) продлил на год индивидуальные санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, при этом исключив из черного списка двух человек - бывших и. о. премьер-министра Сергея Арбузова и министра образования и науки Дмитрия Табачника. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в "Официальном журнале Евросоюза" постановлении Совета ЕС.

"Два физических лица исключены из списка", - говорится в документе. Согласно приложению к постановлению, Арбузов и Табачник в обновленную версию черного списка не вошли.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 05.03.2021
В странах ЕАЭС намерены запретить одноразовый пластик - СМИ
0
13
12:20 05.03.2021
Минтрансу предложили брать плату за регистрацию на рейс в аэропортах
0
47
12:00 05.03.2021
Около 40% россиян недовольны развитием своей карьеры - опрос
0
87
11:32 05.03.2021
Основной объем массовой вакцинации от ковида должен быть завершен до осени - Мишустин
0
124
11:20 05.03.2021
В России выявили 11 024 заразившихся коронавирусом за сутки
0
141
11:05 05.03.2021
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $68 за баррель
0
167
11:00 05.03.2021
Генпрокуратура Белоруссии направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской
0
175
10:32 05.03.2021
ЕГЭ трансформируется к 2030 г., но вряд ли от него откажутся - Музаев
0
186
10:20 05.03.2021
Митрополит Красноярский Пантелеимон сравнил либеральное движение с «дном ада» - СМИ
0
200
10:05 05.03.2021
Великобритания и США могут готовить новые санкции против России - Bloomberg
0
263

Возврат к списку