ЕС снял санкции с экс-премьера Украины Арбузова

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз (ЕС) продлил на год индивидуальные санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, при этом исключив из черного списка двух человек - бывших и. о. премьер-министра Сергея Арбузова и министра образования и науки Дмитрия Табачника. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в "Официальном журнале Евросоюза" постановлении Совета ЕС.

"Два физических лица исключены из списка", - говорится в документе. Согласно приложению к постановлению, Арбузов и Табачник в обновленную версию черного списка не вошли.