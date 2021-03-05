В родном городе "скопинского маньяка" забрала полиция после скандала в гостинице

14:00 Источник: Интерфакс

Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", отказались заселять в гостиницу в родном городе, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

По словам собеседника агентства, Мохов вернулся в город Скопин Рязанской области минувшей ночью.

"Дом Моховых после смерти матери стоит в запустении, быстро привести его в жилое состояние нельзя", - сказал источник.

Ночевать Мохов отправился в гостиницу, однако там его узнали и отказались заселять. После отказа Мохов позвонил в полицию и попросил "разрулить" ситуацию. Приехавшие на место происшествия полицейские посадили его в машину и увезли.

Комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает.

Житель Рязанской области - рабочий автоагрегатного завода Виктор Мохов был осужден на 17 лет за то, что в 2000 году похитил двух девушек: учащуюся ПТУ 17 лет и ученицу вечерней школы 14 лет и держал в подвале гаража, где систематически насиловал их почти четыре года.

3 марта Мохов освободился из колонии в Саратовской области по истечении назначенного судом срока лишения свободы. За ним установлен административный надзор сроком на шесть лет с рядом административных ограничений и обязанностью дважды в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства.