Почти 500 депутатов, прокуроров, судей и следователей предстали перед судом в 2020 г. - СК
15:00 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уголовные дела о коррупции в отношении почти 500 глав муниципальных образований, депутатов, прокуроров, следователей, судей, адвокатов и членов избирательных комиссий направлены в российские суды в 2020 году. Об этом сообщил в пятницу председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"В 2020 году в суды направлены уголовные дела в отношении 466 лиц, обладающих особым правовым статусом, по обвинению в коррупции, включая 130 глав муниципальных образований, 116 депутатов органов местного самоуправления, 10 депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, 15 прокуроров, 38 следователей и руководителей следственных органов МВД России, 17 следователей Следственного комитета и их руководителей, 7 судей, 68 адвокатов, 48 членов избирательных комиссий", - сказал он, выступая на заседании коллегии СК.
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