0
0
87
НОВОСТИ

Почти 500 депутатов, прокуроров, судей и следователей предстали перед судом в 2020 г. - СК

15:00 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовные дела о коррупции в отношении почти 500 глав муниципальных образований, депутатов, прокуроров, следователей, судей, адвокатов и членов избирательных комиссий направлены в российские суды в 2020 году. Об этом сообщил в пятницу председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"В 2020 году в суды направлены уголовные дела в отношении 466 лиц, обладающих особым правовым статусом, по обвинению в коррупции, включая 130 глав муниципальных образований, 116 депутатов органов местного самоуправления, 10 депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, 15 прокуроров, 38 следователей и руководителей следственных органов МВД России, 17 следователей Следственного комитета и их руководителей, 7 судей, 68 адвокатов, 48 членов избирательных комиссий", - сказал он, выступая на заседании коллегии СК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 05.03.2021
Объем ФНБ в феврале 2021 г. сократился на 97 млрд рублей
0
25
15:12 05.03.2021
Израиль завершил строительство подземных заграждений на границе с сектором Газа
0
67
14:32 05.03.2021
Медведев предложил не считать опекунство работой, лишающей права на пособие по безработице
0
137
14:12 05.03.2021
РФ давно свернула все программы, хоть как-то связанные с химоружием - Песков
0
168
14:00 05.03.2021
В родном городе "скопинского маньяка" забрала полиция после скандала в гостинице
0
231
13:32 05.03.2021
Более 50% россиян хотят оказывать помощь социально незащищенным жителям РФ - опрос
0
201
13:20 05.03.2021
В Госдуму внесли законопроект о сохранении отсрочки от армии при переходе бакалавров на специалитет
0
212
13:05 05.03.2021
В Киргизии упразднили финансовую полицию из-за ее неэффективности
0
214
13:00 05.03.2021
Строительный кран упал на жилой дом в Архангельске, пострадавших нет
0
222
12:32 05.03.2021
В странах ЕАЭС намерены запретить одноразовый пластик - СМИ
0
248

Возврат к списку