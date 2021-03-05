«Скорее ад замерзнет» - Литва не намерена выдавать Тихановскую
16:12 05.03.2021 Источник: РБК
Литва не выдаст Белоруссии экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую. Об этом заявил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам министра, все преследуемые режимами демократические силы найдут надежное убежище в Литве и будут в стране как за каменной стеной.
«Каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режимам — ни из-за его борьбы за демократию, ни из-за борьбы за свободу слова или религии. А белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования», — заявил Ландсбергис. РБК
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