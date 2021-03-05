Суд в Кельне запретил контрразведке ФРГ считать АдГ "подозреваемой в правом экстремизме"

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Административный суд в Кельне постановил, что Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка) временно не имеет права рассматривать деятельность "Альтернативы для Германии" (АдГ) как относящуюся к правому экстремизму и не может вести слежку за членами партии. Об этом говорится в заявлении инстанции, опубликованном в пятницу на ее сайте.

"Сегодняшним постановлением суд запретил Федеральному ведомству по охране конституции ФРГ классифицировать или рассматривать эту сторону [партию АдГ] в качестве "подозреваемой" до тех пор, пока не будет вынесено решение по иску, поданному АдГ", - отмечается в заявлении. При этом указывается, что решение носит временный характер и может быть обжаловано.

3 марта означенное ведомство сообщило о том, что заподозрило АдГ в правоэкстремистской деятельности, что дало ему возможность вести тайную слежку за членами этой партии. Основанием послужил примерно 1000-страничный доклад контрразведки для внутреннего пользования, в котором собраны предполагаемые доказательства нарушений со стороны АдГ демократического порядка.

Контрразведка намеревалась объявить о подозрениях в отношении партии еще в январе, однако АдГ направило несколько исков, в том числе в административный суд в Кельне, с целью не допустить такого сценария. На время рассмотрения ведомство обязалось не вести слежку за депутатами "Альтернативы для Германии" в Бундестаге, ландтагах (земельных парламентах) и Европарламенте.