У японских авиакомпаний хакеры похитили данные сотен тысяч пассажиров
13:50 06.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Утечка данных почти миллиона клиентов в результате хакерской атаки произошла у одного из крупнейших авиаперевозчиков Японии - компании All Nippon Airways. Об этом в субботу сообщило агентство Киодо.
В то же время отмечается, что среди похищенных злоумышленниками данных не было информации о кредитных картах или номерах заграничных паспортов клиентов. Подчеркивается, что никакого ущерба в результате этой утечки клиентам нанесено не будет. По данным ANA, злоумышленники совершили кибератаку на партнера японского авиаперевозчика - швейцарскую компания SITA, занимающуюся бронированием билетов.
По данным Киодо, аналогичный инцидент произошел и с данными клиентов еще одного гиганта японских авиаперевозок - Japan Airlines. У нее злоумышленники посредством атаки на SITA похитили данные 920 тыс. клиентов. Как и в случае с ANA, похищенные данные не включали информацию о кредитных картах.
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