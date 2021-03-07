Байден считает, что конкурировать с КНР США поможет пакет мер стимулирующих экономику
10:10 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Это создаст миллионы рабочих мест, мы ожидаем шесть миллионов рабочих мест. План поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир, - сказал Байден. - Мир не стоит на месте, особенно Китай".
По его утверждению, противостояние США никогда не приводило ни к чему хорошему. "Мы преодолеем это (последствия пандемии - прим. ТАСС). Мы останемся ведущей и самой успешной экономикой мира", - считает глава Белого дома.
Как заявил в начале февраля член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, Пекин никогда не стремился бросить вызов Вашингтону или занять его место в мире и не намерен делить с ним сферы влияния.
НОВОСТИ
- 09:32 05.03.2021
- Китай в 2021 году увеличит оборонный бюджет на 6,8%, до $209 млрд - доклад
- 19:20 04.03.2021
- Девять военных погибли при крушении вертолета на востоке Турции
- 12:05 04.03.2021
- Военные КНР отработали высадку морского десанта на спорных островах
- 12:05 03.03.2021
- Турция рассматривает возможность приобретения у РФ второго полка С-400 - оборонпром
- 10:20 01.03.2021
- Отношения между Китаем и РФ в военной области поддерживают глобальный мир, считают в Минобороны КНР
- 10:00 28.02.2021
- США и Канада планируют модернизировать сеть военных спутников и радаров в Арктике - СМИ
- 16:00 26.02.2021
- Россия поставит в Киргизию С-300 и беспилотники
- 09:00 26.02.2021
- США нанесли авиаудар в Сирии
- 17:12 25.02.2021
- В Японии разрешили береговой охране стрелять по иностранным кораблям у островов Сенкаку
- 12:20 25.02.2021
- Число дезертиров в ВС РФ сократилось на 10%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать