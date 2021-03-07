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Байден считает, что конкурировать с КНР США поможет пакет мер стимулирующих экономику

10:10 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден выразил мнение, что принятие пакета стимулирующих экономику мер поможет стране превзойти другие государства по экономическим показателям, особенно Китай. Американский лидер выступил в субботу в Белом доме с заявлением в связи с принятием в Сенате Конгресса соответствующей программы в размере 1,9 трлн долларов.

"Это создаст миллионы рабочих мест, мы ожидаем шесть миллионов рабочих мест. План поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир, - сказал Байден. - Мир не стоит на месте, особенно Китай".

По его утверждению, противостояние США никогда не приводило ни к чему хорошему. "Мы преодолеем это (последствия пандемии - прим. ТАСС). Мы останемся ведущей и самой успешной экономикой мира", - считает глава Белого дома.

Как заявил в начале февраля член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, Пекин никогда не стремился бросить вызов Вашингтону или занять его место в мире и не намерен делить с ним сферы влияния.

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