Байден считает, что конкурировать с КНР США поможет пакет мер стимулирующих экономику

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден выразил мнение, что принятие пакета стимулирующих экономику мер поможет стране превзойти другие государства по экономическим показателям, особенно Китай. Американский лидер выступил в субботу в Белом доме с заявлением в связи с принятием в Сенате Конгресса соответствующей программы в размере 1,9 трлн долларов.



"Это создаст миллионы рабочих мест, мы ожидаем шесть миллионов рабочих мест. План поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир, - сказал Байден. - Мир не стоит на месте, особенно Китай".



По его утверждению, противостояние США никогда не приводило ни к чему хорошему. "Мы преодолеем это (последствия пандемии - прим. ТАСС). Мы останемся ведущей и самой успешной экономикой мира", - считает глава Белого дома.



Как заявил в начале февраля член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, Пекин никогда не стремился бросить вызов Вашингтону или занять его место в мире и не намерен делить с ним сферы влияния.



