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В 48,3 млн евро обошлись казне ФРГ размещение войск союзников в Германии

12:30 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы Германии, связанные с размещением на ее территории иностранных войск, увеличились в 2020 году на 8,2 млн евро - до 48,3 млн евро. Об этом говорится в ответе Минобороны республики на соответствующий запрос депутата Бундестага от фракции Левой партии Севим Дагделен, сообщило в воскресенье агентство ДПА.

При этом повысились прямые и косвенные затраты по пребыванию в ФРГ британских, нидерландских и канадских военнослужащих, но несколько снизились расходы, связанные с размещением американских солдат.

Дагделен назвала "неверным приоритетом" во время пандемии коронавируса расходование средств из бюджета на пребывание иностранных военных в стране. "Пришло самое время остановить это масштабное разбазаривание средств налогоплательщиков и, как и подавляющее большинство населения, настаивать на выводе американских солдат и американского атомного оружия из Германии. Правительство ФРГ не должно и впредь оказывать финансовую поддержку использованию инфраструктуры США в Германии для ведения противозаконных войн и убийств посредством беспилотников", - отметила депутат. "Американским военным пора отправиться домой", - приводит ее слова агентство.

В Германии расположены важнейшие опорные пункты США в Европе. В баварском Графенвёре находится один из крупнейших американских полигонов на контитенте, в Рейнланд-Пфальце на западе страны расположена авиабаза Рамштайн - крупнейший опорный пункт ВВС США за пределами Соединенных Штатов. Она выполняет функцию важнейшего перевалочного пункта для транспортировки грузов и личного состава США, в том числе в Афганистан и Ирак. Недалеко от нее - в городе Ландштуль - находится крупнейшая американская больница за пределами США. Практически все получившие ранения во время операций за рубежом американские солдаты поступают сюда. В Штутгарте (Баден-Вюртемберг) находится командный центр, из которого американцы управляют миссиями в Африке, а в Висбадене (Гессен) - штаб армии США в Европе.

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