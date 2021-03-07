В Польше по-прежнему женщины сталкиваются с дискриминацией - депутат Сейма
15:10 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мне бы хотелось, чтобы у женщин в Польше было столько прав, сколько у них есть, по словам властей. Женщины сегодня, конечно, во многих областях сталкиваются с реальной дискриминацией", - сказала она.
"Здесь я говорю не только о профессиональной жизни. Как мы знаем, заработок женщин в Польше на 20-30% меньше, чем у мужчин. Также женщины часто сталкиваются с таким явлением, как домашнее насилие, от которого они, к сожалению, не защищены в достаточной степени. Не только законодательно, но и на практике", - добавила политик.
По ее словам, к этому можно добавить "ограничение права женщин принимать решения, касающиеся их жизни и здоровья". "Здесь я говорю о постановлении Конституционного суда, который находится сейчас под полным контролем правящей партии "Закон и справедливость", выполняя их политические распоряжения. Этот вердикт забрал у женщин возможность принимать решение о прерывании беременности в случае необратимой патологии плода. Это повлекло за собой огромные протесты", - указала Гилл-Пёнтек.
"Поэтому положение женщин в Польше точно нельзя назвать хорошим. Мы как гражданки ЕС должны иметь схожие права с жителями других стран Европы. Но, к сожалению, этих прав у нас нет", - резюмировала она.
НОВОСТИ
- 16:20 07.03.2021
- По случаю 8 Марта в Пекине прошла акция "Заставь ее улыбнуться"
- 16:10 07.03.2021
- Обстоятельства смерти женщины после прививки от коронавируса изучают в Австрии
- 14:20 07.03.2021
- Из-за операции по обезвреживанию старой авиабомбы в Лионе эвакуированы более 4,5 тыс. человек
- 14:20 07.03.2021
- В преддверии праздника Папа Римский указал на необходимость уважать и оберегать женщина
- 14:10 07.03.2021
- Первая партия вакцины от коронавируса пребыла в Эфиопию
- 13:20 07.03.2021
- Вузам разрешили проводить промежуточную аттестацию дистанционно с использованием биометрии
- 13:10 07.03.2021
- Сообщения о сбоях на БелАЭС дезинформация - Минэнерго Белоруссии
- 12:30 07.03.2021
- В 48,3 млн евро обошлись казне ФРГ размещение войск союзников в Германии
- 12:20 07.03.2021
- В РФ ужесточили требования к организациям предоставляющим ипотечные займы
- 12:10 07.03.2021
- Во внутренние дела других стран постоянно нагло вмешиваются США - глава МИД КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать