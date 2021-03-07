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В Польше по-прежнему женщины сталкиваются с дискриминацией - депутат Сейма

15:10 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представительницы прекрасного пола в Польше по-прежнему сталкиваются с дискриминацией в разных областях. Такое мнение высказала в беседе с корр. ТАСС депутат Сейма (нижней палаты парламента), глава депутатской группы нового польского политического движения "Польша 2050" (Polska 2050) Ханна Гилл-Пёнтек.

"Мне бы хотелось, чтобы у женщин в Польше было столько прав, сколько у них есть, по словам властей. Женщины сегодня, конечно, во многих областях сталкиваются с реальной дискриминацией", - сказала она.

"Здесь я говорю не только о профессиональной жизни. Как мы знаем, заработок женщин в Польше на 20-30% меньше, чем у мужчин. Также женщины часто сталкиваются с таким явлением, как домашнее насилие, от которого они, к сожалению, не защищены в достаточной степени. Не только законодательно, но и на практике", - добавила политик.

По ее словам, к этому можно добавить "ограничение права женщин принимать решения, касающиеся их жизни и здоровья". "Здесь я говорю о постановлении Конституционного суда, который находится сейчас под полным контролем правящей партии "Закон и справедливость", выполняя их политические распоряжения. Этот вердикт забрал у женщин возможность принимать решение о прерывании беременности в случае необратимой патологии плода. Это повлекло за собой огромные протесты", - указала Гилл-Пёнтек.

"Поэтому положение женщин в Польше точно нельзя назвать хорошим. Мы как гражданки ЕС должны иметь схожие права с жителями других стран Европы. Но, к сожалению, этих прав у нас нет", - резюмировала она.

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