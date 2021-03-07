Разрешенные акции против мер из-за коронавируса в Праге переросли в несанкционированные
20:00 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Затем примерно 150 митингующих, скандируя оскорбительные для правительства лозунги, двинулись по центральным улицам чешской столицы и вернулись на Староместскую площадь, где попытались провести несанкционированный митинг. Через несколько минут после начала он был распущен мэрией Праги. Отдельные группы его участников решили продолжить шествие по центру города. Их действия контролирует полиция. К обеспечению порядка привлечен спецназ. Серьезных инцидентов зафиксировано не было.
Общее число участников акций протеста, согласно полиции, составило около 200 человек. Среди них находились футбольные фанаты. На плакатах и транспарантах содержались, в частности, следующие надписи: "Предатель родины Бабиш (премьер-министр Чехии - прим. ТАСС), оставь нашу страну в покое!", "Лучше умереть, чем вести подобную смерти жизнь!", "Мы хотим играть в футбол!". Часто скандировались призывы к немедленной отставке правительства, на которое возлагалась полная ответственность за резкое ухудшение эпидемической ситуации в стране.
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