Цвет кожи ребенка принца Гарри и Меган Маркл серьезно обеспокоил королевскую семью - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые представители британской королевской семьи были серьезно обеспокоены цветом кожи будущего ребенка принца Гарри и его супруги Меган Маркл, мать которой афроамериканка. Об этом рассказала сама герцогиня Сассекская в транслировавшемся в воскресенье телекомпанией Си-би-эс интервью.



Она сообщила, что во время первой беременности представители королевской семьи шокировали ее, заявив, что ребенок не станет принцем и, следовательно, не получит личную охрану. "Они не хотели, чтобы он был принцем или принцессой. Они не знали, какой у ребенка будет пол. Это отличается от протокола, и он не получил бы охрану", - подчеркнула герцогиня. "Пока я была беременна, они хотели изменить традицию из-за [сына] Арчи", - сказала актриса.



Как она пояснила, в королевской семье сыну "не хотели давать титул и охрану" в связи с "обеспокоенностью и разговорами о том, насколько темной может быть кожа" ребенка, когда он родится. По словам Меган, этот вопрос обсуждался с принцем с Гарри. Актриса отказалась сообщить, кто был инициатором этих разговоров. "Это было бы очень опасно для них", - указала герцогиня.



Она подчеркнула, что во время беременности буквально была готова дойти до самоубийства из-за давления, оказываемого некоторыми представителями королевской семьи, а также СМИ и соцсетями. "Я просто не хотела больше жить. И это была весьма явная, реальная, пугающая и постоянная мысль", - вспомнила герцогиня. Маркл также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".



Актриса рассказала, что ждет девочку, которая должна родиться уже этим летом.



По ее словам, они с принцем Гарри тайно поженились за три дня до транслировавшейся 19 мая 2018 года по телевидению официальной церемонии бракосочетания. "Это было представление для всего мира", - отметила Маркл, добавив, что свидетельство о браке в их доме висит именно с датой частной церемонии.



