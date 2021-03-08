Против блокировки российских СМИ в соцсетях Госдума предложит решения - Володин
11:10 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее "Фейсбук" заблокировал доступ к информационным материалам ряда российских СМИ, в том числе агентства ТАСС. Спикер Госдумы напомнил, что со стороны этой социальной сети подобное происходит не впервые, ранее так же поступали "Инстаграм" и "Твиттер". "Решение компании "Фейсбук" нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации", - указал политик.
"Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ", - добавил Володин.
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