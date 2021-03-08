Из-за пандемии в 2020 году в Москве сильно пострадал рынок труда - заммэра
12:10 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Конечно, рынок труда очень сильно пострадал. <...> Понятно, что в условиях пандемии пострадали те отрасли, в которых задействовано большое количество людей, работающих на рынке, - это сфера услуг. У нас безработица уже в середине - конце октября составляла 3%", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия-24". Она отметила, что до пандемии у города был динамичный рынок труда, а регистрируемый уровень безработицы "вообще стремился к нулю", составляя 0,4%.
В настоящее время, продолжила Ракова, уровень безработицы снова опускается и составляет уже 0,8-0,9%. "Это гораздо ниже, но все равно существенно для рынка", - заметила заммэра. Она напомнила, что в первое время в городе резко сократилось число вакансий, но сейчас этот показатель снова вырос - в 2,5 раза, на данный момент в Москве имеется около 300 тыс. вакансий. "Рынок постепенно восстанавливается", - сказала Ракова. Она добавила, что в городе некоторые секторы экономики получили колоссальный рывок в своем развитии: дистанционная торговля, службы доставки, кол-центры. Кроме того, активно развивается дистанционная занятость.
Ракова сообщила, что за весь период пандемии городским службам занятости совместно с различными коммерческими структурами, занимающимися рынком труда, удалось устроить на новую работу 178 тыс. москвичей. "Причем в самый тяжелый период - с апреля по июнь 2020 года - 28 тыс. человек, это достаточно существенная цифра", - заключила заммэра.
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