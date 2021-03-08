Дрессировщик львов Борис Бирюков умер в возрасте 84 лет
12:20 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что сегодня на 85-м году ушел из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет, Борис (Бериян) Бирюков", - сказали в пресс-службе.
Бирюков был цирковым артистом в шестом поколении, он принадлежал цирковой династии Танти, корни которой уходят в XVIII век. Работу в цирке артист начал на территории Туркменской ССР. Его первые номера были акробатическими и гимнастическими. Позже он работал в жанрах клоунады и музыкальной эксцентриады. В пресс-службе добавили, что основным делом его жизни стала дрессура, благодаря которой он был востребован во всем мире.
В 1996 году Бирюков возглавил Воронежский государственный цирк имени А. Л. Дурова, где он стал одновременно директором и художественным руководителем. Был удостоен ордена Почета и ордена За службу Отечеству IV степени. "Борис Бирюков воспитал целую плеяду учеников, которые сейчас с успехом выступают в различных уголках нашей страны и мира. Это большая потеря для отечественного цирка", - отметили в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 13:20 08.03.2021
- В честь 8 Марта в Московском зоопарке животных угостили лакомствами
- 13:10 08.03.2021
- В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с 7 погибшими
- 12:10 08.03.2021
- Из-за пандемии в 2020 году в Москве сильно пострадал рынок труда - заммэра
- 11:20 08.03.2021
- Для лечения инфекций во время эпидемий в Москве создают резервные корпуса - заммэра
- 11:10 08.03.2021
- Против блокировки российских СМИ в соцсетях Госдума предложит решения - Володин
- 10:20 08.03.2021
- После планового отключения возобновил работу первый энергоблок БелАЭС - Минэнерго
- 10:10 08.03.2021
- Давление США на Турцию из-за С-400 может иметь обратные последствия - представитель Эрдогана
- 09:20 08.03.2021
- Цвет кожи ребенка принца Гарри и Меган Маркл серьезно обеспокоил королевскую семью - СМИ
- 09:15 08.03.2021
- В борьбе с климатическими вызовами РФ может сыграть важную роль - британский посол в РФ
- 09:10 08.03.2021
- В США за рекордные $1,79 млн продана карточка с баскетболистом Коби Брайантом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать