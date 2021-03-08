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Визит Папы Римского в Ирак стал историческим событием - Байден

17:30 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден отметил роль Папы Римского Франциска в укреплении межконфессионального взаимопонимания. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы Белого дома в связи с состоявшимся 5-7 марта визитом главы Римско- католической церкви в Ирак.

"Визит Папы Римского Франциска стал историческим. Как сказал сам Папа, это стало важным посланием о том, что "братство прочнее братоубийства, надежда сильнее смерти, а мир сильнее войны", - отмечается в тексте.

"Я поздравляю правительство и народ Ирака с тем, какую заботу они вложили в организацию этого визита. Продолжаю восхищаться приверженностью Папы Римского обеспечению религиозной терпимости, общих связей человечества и межконфессионального взаимопонимания", - сказал Байден.

Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак.

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