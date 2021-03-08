Визит Папы Римского в Ирак стал историческим событием - Байден
17:30 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Визит Папы Римского Франциска стал историческим. Как сказал сам Папа, это стало важным посланием о том, что "братство прочнее братоубийства, надежда сильнее смерти, а мир сильнее войны", - отмечается в тексте.
"Я поздравляю правительство и народ Ирака с тем, какую заботу они вложили в организацию этого визита. Продолжаю восхищаться приверженностью Папы Римского обеспечению религиозной терпимости, общих связей человечества и межконфессионального взаимопонимания", - сказал Байден.
Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак.
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