В Грузии 10 человек выпали с балкона в ходе драки в епархии - СМИ

12:00 Источник: Эхо Москвы

В Грузии 10 человек выпали с балкона в ходе драки в епархии, сообщает телеканал «Рустави-2». В результате инцидента никто не погиб. Он произошел в здании Чкондинской епархии в городе Мартвили. Там заседание, которое вел новый правящий митрополит Стефан, переросло в словесную перепалку, которая кончилась дракой. МВД начало расследование. Эхо Москвы