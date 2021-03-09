В Грузии 10 человек выпали с балкона в ходе драки в епархии - СМИ
12:00 09.03.2021 Источник: Эхо Москвы
В Грузии 10 человек выпали с балкона в ходе драки в епархии, сообщает телеканал «Рустави-2». В результате инцидента никто не погиб. Он произошел в здании Чкондинской епархии в городе Мартвили. Там заседание, которое вел новый правящий митрополит Стефан, переросло в словесную перепалку, которая кончилась дракой. МВД начало расследование. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 12:32 09.03.2021
- Минфин РФ может направить остатки средств на расходы бюджета-2021 и снизить заимствования
- 12:24 09.03.2021
- Продукты Сбера завоевали три награды премии Cyber Security Excellence Awards
- 12:20 09.03.2021
- Королева не стала подписывать заявление по поводу интервью Гарри и Меган Маркл - The Times
- 12:05 09.03.2021
- Европарламент лишил Пучдемона депутатской неприкосновенности
- 11:32 09.03.2021
- В сыгравшей ключевую роль на президентских выборах прошлого года Джорджии изменят избирательную систему
- 11:20 09.03.2021
- В России выявили менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:05 09.03.2021
- Исследование выявило города России с самыми вежливыми водителями
- 11:00 09.03.2021
- 2020 год стал рекордным для РФ по поставкам продовольствия за рубеж
- 10:32 09.03.2021
- Горбачев предлагал сохранить СССР в формате конфедерации, напомнил его переводчик
- 10:20 09.03.2021
- Армения приостановила мандат представительницы ЮНИСЕФ из-за методов ее работы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать