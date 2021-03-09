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В Грузии 10 человек выпали с балкона в ходе драки в епархии - СМИ

12:00 09.03.2021 Источник: Эхо Москвы

В Грузии 10 человек выпали с балкона в ходе драки в епархии, сообщает телеканал «Рустави-2». В результате инцидента никто не погиб. Он произошел в здании Чкондинской епархии в городе Мартвили. Там заседание, которое вел новый правящий митрополит Стефан, переросло в словесную перепалку, которая кончилась дракой. МВД начало расследование. Эхо Москвы

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