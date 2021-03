Продукты Сбера завоевали три награды премии Cyber Security Excellence Awards

12:24

Три продукта Сбера, связанные с кибербезопасностью, стали лауреатами престижной международной премии 2021 Cyber Security Excellence Awards. Премия была учреждена в 2008 году для того, чтобы отметить достижения компаний из разных стран мира во всех аспектах кибербезопасности.

В нынешнем сезоне в номинации Fraud Prevention («Предотвращение мошеннических действий») лучшей стала антифрод-система Сбера. Она автоматически блокирует подозрительные транзакции, защищая клиентов банка от мошенников. По данным Сбера, в 2020 году удалось предотвратить попытки хищения 57 млрд руб. со счетов клиентов. Жюри отметило высокую эффективность и инновационность продукта и подчеркнуло критическую важность подобных решений в банковской сфере. Серебро в номинации Advanced Threat Intelligence («Продвинутое обнаружение и анализ угроз») получила интеллектуальная система управления киберугрозами, работающая в Центре киберзащиты Сбера. Она основана на технологиях искусственного интеллекта, взаимодействует с ведущими поставщиками аналитической информации о киберугрозах, собирает оперативные данные из открытых источников и теневого интернета, оценивает масштаб киберугроз и выявляет уязвимые элементы IT-инфраструктуры банка. Это уникальная разработка Сбера, защищенная патентом. А сервисы кибербезопасности в мобильном приложении СберБанк Онлайн —Cyber Security Hub — заняли второе место в номинации Security Product and Service for Finance and Banking («Продукт и услуга, обеспечивающие безопасность в сфере финансов и банковских операций»).

«Сбер уделяет самое пристальное внимание вопросам кибербезопасности, ведь мы — одна из самых атакуемых компаний в Европе, - отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Наши системы противодействия хакерам на основе технологий искусственного интеллекта ежедневно анализируют более 100 млрд событий кибербезопасности, при этом ни одна попытка проникновения в наш периметр не увенчалась успехом. Мы постоянно совершенствуем наши системы защиты, в том числе направленные на безопасность финансов клиентов, и одновременно усиливаем работу в части киберграмотности граждан, чтобы предотвращать так называемую социальную инженерию, когда преступники обманом получают доступ к средствам людей».