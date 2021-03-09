Продукты Сбера завоевали три награды премии Cyber Security Excellence Awards
12:24 09.03.2021
Три продукта Сбера, связанные с кибербезопасностью, стали лауреатами престижной международной премии 2021 Cyber Security Excellence Awards. Премия была учреждена в 2008 году для того, чтобы отметить достижения компаний из разных стран мира во всех аспектах кибербезопасности.
В нынешнем сезоне в номинации Fraud Prevention («Предотвращение мошеннических действий») лучшей стала антифрод-система Сбера. Она автоматически блокирует подозрительные транзакции, защищая клиентов банка от мошенников. По данным Сбера, в 2020 году удалось предотвратить попытки хищения 57 млрд руб. со счетов клиентов. Жюри отметило высокую эффективность и инновационность продукта и подчеркнуло критическую важность подобных решений в банковской сфере. Серебро в номинации Advanced Threat Intelligence («Продвинутое обнаружение и анализ угроз») получила интеллектуальная система управления киберугрозами, работающая в Центре киберзащиты Сбера. Она основана на технологиях искусственного интеллекта, взаимодействует с ведущими поставщиками аналитической информации о киберугрозах, собирает оперативные данные из открытых источников и теневого интернета, оценивает масштаб киберугроз и выявляет уязвимые элементы IT-инфраструктуры банка. Это уникальная разработка Сбера, защищенная патентом. А сервисы кибербезопасности в мобильном приложении СберБанк Онлайн —Cyber Security Hub — заняли второе место в номинации Security Product and Service for Finance and Banking («Продукт и услуга, обеспечивающие безопасность в сфере финансов и банковских операций»).
«Сбер уделяет самое пристальное внимание вопросам кибербезопасности, ведь мы — одна из самых атакуемых компаний в Европе, - отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Наши системы противодействия хакерам на основе технологий искусственного интеллекта ежедневно анализируют более 100 млрд событий кибербезопасности, при этом ни одна попытка проникновения в наш периметр не увенчалась успехом. Мы постоянно совершенствуем наши системы защиты, в том числе направленные на безопасность финансов клиентов, и одновременно усиливаем работу в части киберграмотности граждан, чтобы предотвращать так называемую социальную инженерию, когда преступники обманом получают доступ к средствам людей».
НОВОСТИ
- 12:32 09.03.2021
- Минфин РФ может направить остатки средств на расходы бюджета-2021 и снизить заимствования
- 12:20 09.03.2021
- Королева не стала подписывать заявление по поводу интервью Гарри и Меган Маркл - The Times
- 12:05 09.03.2021
- Европарламент лишил Пучдемона депутатской неприкосновенности
- 12:00 09.03.2021
- В Грузии 10 человек выпали с балкона в ходе драки в епархии - СМИ
- 11:32 09.03.2021
- В сыгравшей ключевую роль на президентских выборах прошлого года Джорджии изменят избирательную систему
- 11:20 09.03.2021
- В России выявили менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:05 09.03.2021
- Исследование выявило города России с самыми вежливыми водителями
- 11:00 09.03.2021
- 2020 год стал рекордным для РФ по поставкам продовольствия за рубеж
- 10:32 09.03.2021
- Горбачев предлагал сохранить СССР в формате конфедерации, напомнил его переводчик
- 10:20 09.03.2021
- Армения приостановила мандат представительницы ЮНИСЕФ из-за методов ее работы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать