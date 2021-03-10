Левкин: Реновация позволяет создать в Москве городскую среду нового формата

14:27

Сергей Левкин уверен: в Москве создаются

современные городские пространства.

Фото агентства "Москва"



Выполнение в Москве масштабной программы реновации жилого фонда дает возможность создать в мегаполисе пространства нового формата, уверен глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Как от считает, в нормативы программы изначально были заложены высокие требования к экологии, безопасности и заботе о здоровье граждан, однако требования продолжает совершенствоваться.

«Город меняется, становится безопаснее, уютнее комфортнее. Кварталы, построенные по новым стандартам, снижают уровень загрязнения, шум, повышают уровень вовлеченности жителей в жизнь города, создают стимул для активной и здоровой жизни. Все это не менее важно, чем качество строительства жилья», - отметил Левкин.

По его словам, сейчас изучаются возможности использования решений из лучших международных практик в Москве при проектировке и строительстве как зданий, так и целых районов. «В то, что строится сейчас и будет построено еще, уже заложены посылы здорового жилища, здорового города, здоровой территории», - заключил Сергей Левкин.

Как отмечает Левкин, Москва, следуя современным трендам Urban Health («Здоровый город») развивается так, чтобы обеспечивать горожанам современную, комфортную и безопасную среду обитания.