Левкин: Реновация позволяет создать в Москве городскую среду нового формата
14:27 10.03.2021
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Сергей Левкин уверен: в Москве создаются
современные городские пространства.
Фото агентства "Москва"
«Город меняется, становится безопаснее, уютнее комфортнее. Кварталы, построенные по новым стандартам, снижают уровень загрязнения, шум, повышают уровень вовлеченности жителей в жизнь города, создают стимул для активной и здоровой жизни. Все это не менее важно, чем качество строительства жилья», - отметил Левкин.
По его словам, сейчас изучаются возможности использования решений из лучших международных практик в Москве при проектировке и строительстве как зданий, так и целых районов. «В то, что строится сейчас и будет построено еще, уже заложены посылы здорового жилища, здорового города, здоровой территории», - заключил Сергей Левкин.
Как отмечает Левкин, Москва, следуя современным трендам Urban Health («Здоровый город») развивается так, чтобы обеспечивать горожанам современную, комфортную и безопасную среду обитания.
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