К 2024 году в России планируется построить более 650 площадок ГТО - Чернышенко

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 650 площадок Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) планируется построить в России к 2024 году. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

11 марта физкультурный комплекс отмечает 90-летний юбилей.

"Много лет комплекс ГТО является основой физического воспитания граждан нашей страны, за последние семь лет к нему присоединилось 14,5 млн человек, - сказал Чернышенко. - Треть из них успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия. И, видя, что такие занятия спортом в хорошем смысле становятся модными и массовыми, только за последние два года в рамках национального проекта "Демография" мы построили в российских парках и скверах 1 128 площадок".

"Мы планируем и дальше развивать комплекс ГТО, включать в него соревновательные элементы и программы поощрения. К 2024 году планируется построить более 650 таких площадок. И за счет этих мер рассчитываем вовлечь в здоровый образ жизни не меньше 60 млн россиян", - добавил он.