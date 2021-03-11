К 2024 году в России планируется построить более 650 площадок ГТО - Чернышенко
07:00 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 650 площадок Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) планируется построить в России к 2024 году. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
11 марта физкультурный комплекс отмечает 90-летний юбилей.
"Много лет комплекс ГТО является основой физического воспитания граждан нашей страны, за последние семь лет к нему присоединилось 14,5 млн человек, - сказал Чернышенко. - Треть из них успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия. И, видя, что такие занятия спортом в хорошем смысле становятся модными и массовыми, только за последние два года в рамках национального проекта "Демография" мы построили в российских парках и скверах 1 128 площадок".
"Мы планируем и дальше развивать комплекс ГТО, включать в него соревновательные элементы и программы поощрения. К 2024 году планируется построить более 650 таких площадок. И за счет этих мер рассчитываем вовлечь в здоровый образ жизни не меньше 60 млн россиян", - добавил он.
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