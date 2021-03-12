Размещение американских ракет наземного базирования в Японии повлечет ответные шаги со стороны РФ - МИД

12:20 Источник: Интерфакс

Появление американских ракет наземного базирования в Японии будет иметь дестабилизирующий эффект, повлечет ответную реакцию со стороны РФ, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Обратили внимание на информацию в японских СМИ о том, что Токио и Вашингтон в скором времени могут провести обсуждение вопроса о перспективах размещения в Японии американских ракет. Как это следует из контекста, повторю, что мы опираемся на публикации японских СМИ, речь, скорее всего, идет о средствах средней дальности наземного базирования, напомню, ранее запрещенных по договору о РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ)", - сказала она на брифинге.

Захарова отметила: "В этой связи хотелось бы еще раз подчеркнуть, что размещение в различных регионах мира, в том числе, в АТР американских наземных ракет средней и меньшей дальности, в каком бы то ни было оснащении имело бы крайне дестабилизирующий эффект с точки зрения международной и региональной безопасности. Это спровоцировало бы новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями".

"Подобное развитие событий очевидно никак не укрепит безопасность ни США, ни тем более их союзников. При этом появление дополнительных ракетных угроз для территории России, безусловно, повлечет за собой реакцию с нашей стороны. Мы вновь призываем все заинтересованные стороны к совместному поиску политико-дипломатического урегулирования ситуации после развала Вашингтоном ДРСМД", - подчеркнула Захарова.