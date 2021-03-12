В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производящихся в России

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Российская столице в ближайшее время получит первые партии жизненно важных лекарств по особым, офсетным контрактам. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, по условиям подобного контракта, который правительство мегаполиса заключило с компанией «Биокад» в 2017 году, в марте-апреле московские больницы получат первые партии лекарств для лечения онкологии, произведенные новым заводом в Алабушево. “До конца 2027 года компания будет поставлять городу порядка 40 лекарственных препаратов. Частные инвестиции в проект составят 3 млрд руб.”, - написал градоначальник на своем сайте.

Напомним, офсетный контракт – это закупка товаров для госнужд со встречными инвестиционными обязательствами для бизнеса по локализации производства. “Проще говоря, построил завод в Москве – получишь гарантии сбыта продукции на ближайшие 5-10 лет и сможешь окупить вложенные инвестиции”, - отметил Собянин.

По его словам, городские власти заключили пять офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. Предполагается, что в создание новых производств инвесторы вложат 12,9 млрд руб., а общий объем закупок по этим контрактам составит 73 млрд рублей в течение 10 лет. “Если бы эту продукцию город закупал на рынке, то пришлось бы потратить примерно на 20% больше. А 27 из 53 лекарственных препаратов, которые будут выпускать новые заводы, сегодня вообще не производятся в нашей стране”, - констатировал мэр.