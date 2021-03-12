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НОВОСТИ

Осужденных могут привлечь к уборке Арктики - глава ФСИН

22:00 12.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Российских осужденных могут привлечь к уборке Арктики. Об этом рассказал директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. По его словам, такая предварительная договоренность уже достигнута с руководством Красноярского края и администрации Норильска.

Будут ли отправлять на такую уборку принудительно или среди заключенных станут отбирать добровольцев — не уточняется.  Эхо Москвы

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