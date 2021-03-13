Около 200 человек задержаны на съезде "Объединенных демократов" в Москве
17:00 13.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские задержали около 200 человек, пытавшихся организовать съезд с нарушением санэпиднорм в гостинице на Измайловском шоссе в Москве.
"В одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан - представителей общественной организации - предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно- эпидемиологических требований, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД. - В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек".
Сотрудниками полиции противоправные действия были пресечены. Проводится проверка.
Ранее о задержании 170 участников съезда "Объединенных демократов" ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, им вменяют ст. 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности в РФ иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной). Согласно закону по данной статье нарушителю грозит административный штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
В субботу в Москве полиция задержала участников форума "Объединенных демократов", среди которых муниципальный депутат Илья Яшин, общественный деятель Владимир Кара- Мурза, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, петербургский депутат Максим Резник и муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. Часть задержанных отправлена в ОВД Новогиреево и Перово.
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