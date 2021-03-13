Космонавт предложил построить российскую космическую станцию
20:00 13.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Космонавт предложил построить российскую космическую станцию вместо МКС. Стране пора вести работу на орбите в соответствии с национальными интересами, а не мировыми. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил лётчик-космонавт, герой РФ Александр Лазуткин.
«Я считаю, что нам пора приступать к строительству новой станции. МКС — это международная станция, мы работаем по международной программе. Должны быть и национальные интересы. При Королёве у нас была международная программа и своя национальная программа, а сейчас её нет. С тех пор, как появилась МКС, у нас забыли, как работать в интересах нашей страны. Мы работаем в интересах мирового сообщества, которые не всегда перекликаются с нашими. Дом новый строить надо, но чтобы это был наш дом, а не арендный».
Появление трещин на МКС Лазуткин назвал несущественной проблемой, она не грозит жизни космонавтов.
«Много шума из ничего, из-за небольших трещин, которые успешно заделываются. По поводу вопроса, а не пора ли менять, это то же самое, что краска у автомобиля облупилась — и разве пора его менять? Специалисты не считают, что это большая проблема. Это не опасно для экипажа, всё под контролем».
Ранее сообщалось о появлении двух трещин российском модуле МКС. Сегодня стало известно, что их заделали герметиком.
МКС эксплуатируется с 1998 года. Это совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран.
НОВОСТИ
- 19:30 13.03.2021
- Чемпионат мира по стрельбе пройдет в России, несмотря на решение CAS - СМИ
- 19:00 13.03.2021
- Цена биткойна превысила отметку в $60 тыс. и вновь обновила исторический максимум
- 18:30 13.03.2021
- В РФ количество ДТП по вине пьяных водителей с начала года сократилось вдвое - ГИБДД
- 18:00 13.03.2021
- Великобритания выделит более $110 млрд на модернизацию ВС в ближайшие четыре года - СМИ
- 17:30 13.03.2021
- Воздух из отсека МКС с трещинами продолжает утекать
- 17:00 13.03.2021
- Около 200 человек задержаны на съезде "Объединенных демократов" в Москве
- 16:00 13.03.2021
- Самолет Ан-26 потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты
- 15:00 13.03.2021
- Пять человек пострадали при взрыве газа в пункте выдачи товаров в Карачаево-Черкесии
- 14:00 13.03.2021
- Николай Азаров назвал «хозяев» Украины
- 13:00 13.03.2021
- Полиция задержала участников форума "Объединенных демократов" - адвокат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать