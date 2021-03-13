20:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Космонавт предложил построить российскую космическую станцию вместо МКС. Стране пора вести работу на орбите в соответствии с национальными интересами, а не мировыми. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил лётчик-космонавт, герой РФ Александр Лазуткин.

«Я считаю, что нам пора приступать к строительству новой станции. МКС — это международная станция, мы работаем по международной программе. Должны быть и национальные интересы. При Королёве у нас была международная программа и своя национальная программа, а сейчас её нет. С тех пор, как появилась МКС, у нас забыли, как работать в интересах нашей страны. Мы работаем в интересах мирового сообщества, которые не всегда перекликаются с нашими. Дом новый строить надо, но чтобы это был наш дом, а не арендный».

Появление трещин на МКС Лазуткин назвал несущественной проблемой, она не грозит жизни космонавтов.

«Много шума из ничего, из-за небольших трещин, которые успешно заделываются. По поводу вопроса, а не пора ли менять, это то же самое, что краска у автомобиля облупилась — и разве пора его менять? Специалисты не считают, что это большая проблема. Это не опасно для экипажа, всё под контролем».

Ранее сообщалось о появлении двух трещин российском модуле МКС. Сегодня стало известно, что их заделали герметиком.

МКС эксплуатируется с 1998 года. Это совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран.