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НОВОСТИ

Бюджетными местами в вузах РФ обеспечат более половины выпускников 2021 года - Фальков

12:05 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый второй выпускник школы в 2021 году будет обеспечен очным бюджетным местом в российском вузе, заявил в среду глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

"В 2021 году из школ выпустятся 697 тыс. одиннадцатиклассников, при этом нами распределяется 542 тыс. бюджетных мест, это почти на 10% больше, чем в прошлом году. Из них в бакалавриат и специалитет, то есть собственно для выпускников школ - 422 тыс. Каждый второй выпускник школы будет обеспечен очным бюджетным местом, конечно, на конкурсной основе", - заявил министр.

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