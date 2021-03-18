Праздничный концерт в Лужниках даст старт Дням Крыма в Москве

13:53

В российской столице стартуют традиционные Дни Крыма в Москве. Первым событием станет концерт, который состоится сегодня в Лужниках, затем в мегаполисе начнут работать выставки, посвященные жизни и истории Крыма, специальные шале, в которых можно будет узнать о туристическом потенциале полуострова, выбрать гостиницу или санаторий для поездки, разобраться в основных маршрутах и достопримечательностях. Например, до 31 марта на Тверском бульваре будет проводиться фотовыставка «Крым сегодня», до 18 апреля в парке «Зарядье» будет действовать выставочный проект «Крым. История» - там можно будет увидеть более ста цифровых изображений старинных карт, планов, гравюр и фотографий.

На праздничном концерте в «Лужниках» планируется обеспечить необходимые меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором - зрителям нужно будет использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, количество занятых мест не будет превышать 50% от общего числа на концертной площадке.

Праздничные события организуют Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы, столичные Комитет по туризму, Комитет общественных связей и молодежной политики и «Олимпийский комплекс «Лужники».

