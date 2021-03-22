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НОВОСТИ

Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин

12:32 22.03.2021 Источник: РБК

Турция решила выйти из Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин, так как произошла подмена ее сути и она использовалась для «нормализации гомосексуализма». Об этом говорится в заявлении управления по связям с общественностью президента, его приводит Anadolu.

В заявлении сказано, что первоначальная цель по защите прав женщин «была захвачена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм». Это несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции, подчеркнули в управлении по связям с общественностью.

Там также напомнили, что Турция — не единственная страна, у которой возникли серьезные сомнения насчет конвенции. Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия не ратифицировали ее.

В заявлении также говорится, что выход Турции «никоим образом не означает», что страна ставит под угрозу защиту женщин.  РБК

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