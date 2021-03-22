Россия получит не менее 26% в проекте строительства газопровода "Пакистанский поток"

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект строительства газопровода в Пакистане, известный как "Север - Юг", в котором участвует Россия, сменил название и состав акционеров, следует из протокола о внесении изменений в соответствующее соглашение между РФ и Пакистаном, подписанном еще в 2015 году.

Так, консорциум российских инвесторов получит в проекте строительства газопровода "Пакистанский поток" (бывший "Север - Юг") долю в размере не менее 26%. А компания "РТ Глобальные ресурсы" и ее аффилированные структуры, которая планировала участвовать в проекте изначально, в соглашении будет заменена на компанию, номинированную компетентным органом российской стороны, которую будет учреждать ФГУП "Центр эксплуатационных услуг" Минэнерго РФ, ООО "Евразийский трубопроводный консорциум и "Трубная металлургическая компания" бизнесмена Дмитрия Пумпянского.

Отмечается, что у пакистанской стороны будет в проекте контрольный пакет. Стороны учредят компанию специального назначения, в ней у российской стороны будет не менее 26%. В документе отмечается, что российская сторона вносит вклад в оплату своей доли либо в денежной форме, либо в виде услуг и продукции, используемых для реализации проекта.

Вопросы, связанные с деятельностью специальной компании, будут прописаны в акционерном соглашении, которое должно быть согласовано в течение 60 дней после подписания протокола о внесении изменений в соглашение.

Стороны также договорились, что на этапе строительства газопровода российская сторона имеет право решающего голоса при выборе подрядчиков, а также принимает решения по вопросам проектирования, инжиниринга, поставкам и строительства проекта.