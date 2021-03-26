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НОВОСТИ

Вассерман бесплатно обучит всех желающих мыслить, как игроки интеллектуальных игр

16:42 26.03.2021

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Фото из личного архива Вассермана
Публицист, аналитик и участник интеллектуальных состязаний Анатолий Вассерман открыл бесплатную обучающую онлайн-платформу, которая призвана помочь тем, кто намерен развивать свой интеллект и научиться правильно использовать имеющиеся знания. «Знания сами по себе – бессмысленный груз, если не уметь ими пользоваться. «Академия Вассермана» — это площадка, на которой каждый может получить навыки грамотного и эффективного использования имеющегося у него массива информации», - заявил Вассерман.

По его словам, пользователи ресурса смогут научиться мыслить так, как участники интеллектуальных игр. «Эти люди умеют размышлять в нетривиальных обстоятельствах и быстро находить верное решение. Развивая свой мозг в таком направлении, человек может научиться искать нестандартные выходы в любой ситуации. Задача «Академии» – научить людей мыслить шире и продуктивней», - отмечает аналитик.

На ресурсе Вассермана wasserman.su размещены бесплатные интеллектуальные тренажеры, развивающие игры, научно-познавательные видеоматериалы, статьи, а так же обучающие вебинары.

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