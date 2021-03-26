Вассерман бесплатно обучит всех желающих мыслить, как игроки интеллектуальных игр
16:42 26.03.2021
|Фото из личного архива Вассермана
По его словам, пользователи ресурса смогут научиться мыслить так, как участники интеллектуальных игр. «Эти люди умеют размышлять в нетривиальных обстоятельствах и быстро находить верное решение. Развивая свой мозг в таком направлении, человек может научиться искать нестандартные выходы в любой ситуации. Задача «Академии» – научить людей мыслить шире и продуктивней», - отмечает аналитик.
На ресурсе Вассермана wasserman.su размещены бесплатные интеллектуальные тренажеры, развивающие игры, научно-познавательные видеоматериалы, статьи, а так же обучающие вебинары.
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