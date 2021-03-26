Вассерман бесплатно обучит всех желающих мыслить, как игроки интеллектуальных игр

16:42

Фото из личного архива Вассермана

Публицист, аналитик и участник интеллектуальных состязаний Анатолий Вассерман открыл бесплатную обучающую онлайн-платформу, которая призвана помочь тем, кто намерен развивать свой интеллект и научиться правильно использовать имеющиеся знания. «Знания сами по себе – бессмысленный груз, если не уметь ими пользоваться. «Академия Вассермана» — это площадка, на которой каждый может получить навыки грамотного и эффективного использования имеющегося у него массива информации», - заявил Вассерман.

По его словам, пользователи ресурса смогут научиться мыслить так, как участники интеллектуальных игр. «Эти люди умеют размышлять в нетривиальных обстоятельствах и быстро находить верное решение. Развивая свой мозг в таком направлении, человек может научиться искать нестандартные выходы в любой ситуации. Задача «Академии» – научить людей мыслить шире и продуктивней», - отмечает аналитик.