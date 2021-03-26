По вопросу роспуска парламента Санду представит свою позицию 29 марта
19:30 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Консультации с парламентскими фракциями, которые отсутствовали [сегодня], продолжатся в понедельник, 29 марта. <…> В связи с этим по итогам сегодняшних консультаций президент не будет делать заявлений", - говорится в сообщении.
Парламент Молдавии в пятницу принял декларацию, в которой выразил несогласие с требованием Санду распустить действующий состав законодательного органа в текущей политической ситуации. Депутаты возложили ответственность за политический кризис на президента, которая, по их мнению, препятствовала утверждению правительства "вопреки духу конституции". С отдельными заявлениями после встречи с президентом выступили лидеры проевропейских партий, которые считают необходимым сформировать правительство для управления эпидемиологическим кризисом и только потом проводить досрочные выборы.
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