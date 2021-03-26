По вопросу роспуска парламента Санду представит свою позицию 29 марта

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду объявит 29 марта о своих дальнейших действиях в конфликте с парламентом, роспуска которого добивается глава республики. Как сообщила в пятницу пресс-служба президента, заявление будет сделано после встречи с фракциями Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и партии "Шор".



"Консультации с парламентскими фракциями, которые отсутствовали [сегодня], продолжатся в понедельник, 29 марта. <…> В связи с этим по итогам сегодняшних консультаций президент не будет делать заявлений", - говорится в сообщении.



Парламент Молдавии в пятницу принял декларацию, в которой выразил несогласие с требованием Санду распустить действующий состав законодательного органа в текущей политической ситуации. Депутаты возложили ответственность за политический кризис на президента, которая, по их мнению, препятствовала утверждению правительства "вопреки духу конституции". С отдельными заявлениями после встречи с президентом выступили лидеры проевропейских партий, которые считают необходимым сформировать правительство для управления эпидемиологическим кризисом и только потом проводить досрочные выборы.



