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НОВОСТИ

Навальный ответил на обвинение в симуляции

09:05 30.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Алексей Навальный назвал членов владимирской ОНК «сборищем жуликов и лжецов». Политик считает, что сотрудники наблюдательной комиссии «обслуживают администрацию концлагерей, ухудшая положение заключенных» — его слова приводит в твиттере адвокат Вадим Кобзев. Соответствующая публикация появилась после того, как замглавы ОНК Владимир Григорян в интервью телеканалу «Дождь» сказал, что Навальный симулирует проблемы со здоровьем. Он заверил, что политик имеет доступ к лекарствам.

Ранее Навальный жаловался на сильные боли в спине и ноге, а также говорил, что администрация колонии не реагирует на его просьбы разрешить осмотр гражданским специалистом. Письмо с требованием оказать оппозиционеру квалифицированную помощь подписали уже около полутысячи врачей.  Эхо Москвы

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