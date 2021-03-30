Навальный ответил на обвинение в симуляции
09:05 30.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Алексей Навальный назвал членов владимирской ОНК «сборищем жуликов и лжецов». Политик считает, что сотрудники наблюдательной комиссии «обслуживают администрацию концлагерей, ухудшая положение заключенных» — его слова приводит в твиттере адвокат Вадим Кобзев. Соответствующая публикация появилась после того, как замглавы ОНК Владимир Григорян в интервью телеканалу «Дождь» сказал, что Навальный симулирует проблемы со здоровьем. Он заверил, что политик имеет доступ к лекарствам.
Ранее Навальный жаловался на сильные боли в спине и ноге, а также говорил, что администрация колонии не реагирует на его просьбы разрешить осмотр гражданским специалистом. Письмо с требованием оказать оппозиционеру квалифицированную помощь подписали уже около полутысячи врачей. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 09:32 30.03.2021
- Суд оправдал руководство Роспотребнадзора Карелии по делу о гибели детей на Сямозере
- 09:00 30.03.2021
- Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы - Песков
- 22:40 29.03.2021
- Эксперты ВОЗ допускают, что источник распространения коронавируса мог быть не в Китае - WSJ
- 22:00 29.03.2021
- Численность молодых ученых в РФ снизилась почти на 20% с 2010 года - исследование
- 21:20 29.03.2021
- Колония, где находится Алексей Навальный, закупает три десятка камер видеонаблюдения
- 20:40 29.03.2021
- Итоговое сочинение в российских школах перенесено с 5 апреля на 15 апреля
- 20:00 29.03.2021
- Увеличение зарплат учителей в РФ невозможно без изменения системы образования - Кудрин
- 19:57 29.03.2021
- Москвичи выиграли девять медалей на Всероссийской олимпиаде школьников по химии
- 19:20 29.03.2021
- Марат Хуснуллин обещал, что основная часть коммуналок будет расселена к 2030 году
- 18:40 29.03.2021
- Алексей Навальный получил 6 выговоров за две недели в исправительной колонии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать