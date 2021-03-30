Австралия ввела санкции из-за присоединения Крыма к России

10:20 Источник: Эхо Москвы

Австралия вслед за Канадой ввела санкции из-за присоединения Крыма к России. Ограничения затронут одного российского гражданина и четыре компании, связанные со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает австралийский МИД.

В заявлении внешнеполитического ведомства мост через Керченский пролив называется «попыткой консолидировать контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом», и отмечается, что фигуранты санкционного списка своими действиями хотят легитимировать этот процесс. Эхо Москвы