Австралия ввела санкции из-за присоединения Крыма к России
10:20 30.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Австралия вслед за Канадой ввела санкции из-за присоединения Крыма к России. Ограничения затронут одного российского гражданина и четыре компании, связанные со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает австралийский МИД.
В заявлении внешнеполитического ведомства мост через Керченский пролив называется «попыткой консолидировать контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом», и отмечается, что фигуранты санкционного списка своими действиями хотят легитимировать этот процесс. Эхо Москвы
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