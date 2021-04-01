Производители сахара приостановили его продажи торговым сетям - СМИ
09:20 01.04.2021 Источник: Известия
В Минсельхозе оценивают ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидают дефицита продукции.
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