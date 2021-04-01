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Производители сахара приостановили его продажи торговым сетям - СМИ

09:20 01.04.2021 Источник: Известия

Производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям, рассказали источники «Известий» на рынке. По их словам, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок. Проблемы начались после объявления о том, что кабмин готов выделить отрасли субсидии с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за 1 кг. Изготовители надеются возобновить торги после получения от правительства компенсации в 5 рублей за 1 кг, пояснили собеседники издания. Запасы сахара на распределительных центрах крупных торговых сетей сокращаются. Но ритейлеры утверждают, что потребители вряд ли столкнутся с какими-либо проблемами при покупках товаров по фиксированным ценам.

В Минсельхозе оценивают ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидают дефицита продукции.

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