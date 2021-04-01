Снос памятников конфедератам в Шарлотсвилле разрешил верховный суд штата
19:20 01.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Речь идет о памятниках главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генералу Роберту Ли (1807-1870) и генералу Томасу Джексону (1824-1863). Решение об их демонтаже принял городской совет, однако позднее группа местных жителей обратилась в суд с требованием запретить снос статуй, поскольку они являются военными мемориалами.
Окружной суд высказался в их пользу, однако высшая судебная инстанция штата отменила это решение. Теперь статуи могут быть демонтированы. Статуя Джексона была установлена в 1921 году, а памятник Ли - в 1924 году.
Очередная волна сносов памятников политическим деятелям прошлого, так или иначе связанным с рабством и колониализмом, началась в США на фоне массовых протестов и беспорядков в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая 2020 года жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.
Во многих случаях протестующие сносили или уродовали монументы деятелям КША, сражавшимся за независимость южных штатов и сохранение рабства. В ряде городов местные власти сами принимали решение избавиться от вызывающих противоречия в обществе монументов.
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