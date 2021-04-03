В Дагестане изъяли партию незаконной табачной продукции на 500 млн руб
18:42 03.04.2021 Источник: Интерфакс
Уголовное дело о незаконном предпринимательстве возбуждено в Дагестане после изъятия незаконной партии табачной продукции на 500 млн рублей, сообщает пресс-служба республиканского УФСБ.
"На территории поселка Ленинкент Кировского района Махачкалы в складских помещениях, арендуемых индивидуальными предпринимателями, обнаружена находящаяся в незаконном обороте, в том числе не маркированная, табачная продукция предназначавшаяся к сбыту. Ее рыночная стоимость составила порядка 500 млн рублей", - говорится в сообщении.
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