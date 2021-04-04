В Россию для обучения могут вернуться студенты еще из шести стран - Минобрнауки

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Студенты еще из шести эпидемиологически благополучных стран могут въехать на территорию России для продолжения обучения в вузах, сообщила пресс-служба Минобрнауки в воскресенье.



"По распоряжению правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 814-р иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри- Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучения", - говорится в сообщении.



Въехать в Россию для обучения смогут граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой.



Сегодня въехать в Россию также могут иностранные студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.



Теперь въехать в Россию могут обучающиеся из 31 страны.



Отмечается, что Минобрнауки России сформирован реестр вузов, полностью готовых к приему иностранных студентов, еще не въехавших в страну.



