Автор закона о запрете мата в интернете прокомментировал рост нецензурных выражений в соцсетях

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Автор закона о запрете мата в интернете объяснил рост нецензурных выражений в соцсетях. Спустя два месяца после вступления документа в силу исследования показали, что обсценной лексики в российском сегменте сети стало ещё больше.

По данным «Медиалогии», с февраля этого года было сделано более 20 млн публикаций с использованием мата.

Первый зампред комитета ГД по информационной политике, IT и связи Сергей Боярский в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил такую статистику недовольством граждан и непониманием сути законопроекта.

«Конечно, это протест, вызванный дезинформацией о том, что вступивший в силу закон направлен на борьбу с нецензурной лексикой. Он абсолютно не про это, никаких санкций из-за её применения как не было, так и нет, и вряд ли они появятся. Нецензурная брань запрещена практически везде, эта норма кочует из закона в закон. Почему именно на неё обратили внимание средства массовой информации, остаётся для меня загадкой. Правилами самих соцсетей, которые мы редко читаем, регистрируясь там, тоже запрещена нецензурная брань. Можно попасть под санкции самих площадок, что происходит периодически, но тоже делается спустя рукава. Никто крестовый поход русскому мату не объявлял. Те, кто считают для себя возможным выражаться нецензурно в сетях, пусть делают это, те, кто не хочет их читать, могут их не читать или блокировать тех, кто таким образом выражается у них в комментариях».

Боярский пояснил, что не видит смысла во введении административного наказания для граждан, которые используют нецензурные выражения в интернете. По мнению депутата, со временем пользователей соцсетей ждёт раскол на культурные группы.

«Очень сложно прогнозировать, потому что социальные сети очень многослойны. Социальные сети должны сами следить за тем, что происходит у них внутри. Если они посчитают необходимым бороться с матом, как это было раньше — вспомните чаты, с которых начинался интернет. Там, как только ты начинаешь печатать нецензурное выражение, оно автоматически стирается. Технические возможности борьбы с прямым матом, конечно, существуют. Другой вопрос, будут ли они применяться или нет. На мой взгляд, не нужно ограничивать пользователей в возможности каким-то образом выразить себя. Со временем появится элита интернета, в которой люди уважительно друг к другу относятся, и сборище анонимов, которые регистрируются для того чтобы нагадить в комментариях у известных людей».

С 1 февраля социальные сети обязаны сами удалять противозаконные материалы. К ним относятся посты об изготовлении и использовании наркотиков, детская порнография, призывы к самоубийству, информация, выражающая явное неуважение к обществу и государству. Также к ненормативному контенту отнесут призывы к массовым беспорядкам.