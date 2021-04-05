Путин подписал закон, позволяющий ему вновь баллотироваться на пост президента РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе дает ему право вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Ряд положений закона разработан во исполнение поправок к конституции. Согласно одной из новелл основного закона, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента еще два срока.

Документ устанавливает, что главой государства может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в стране не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства. Эта норма не касается россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

Инициатива также вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ. Предполагается, что им может быть гражданин России, достигший 30 лет. Кроме того, Центризбирком сможет досрочно прекращать полномочия члена регионального избиркома, назначенного по его предложению, однако только на основании мотивированного представления, вместе с которым должно быть внесено предложение новой кандидатуры. ЦИК также наделяется правом формировать отдельную территориальную избирательную комиссию для федеральной территории Сириус.

Новые нормы позволяют избирательным комиссиям по согласованию с Центризбиркомом сокращать информацию о кандидатах в бюллетене для голосования, если в него внесено более десяти кандидатов или списков кандидатов. Кроме того, избиркомы смогут увеличить количество переносных ящиков для голосования вне помещений.

Документ уточняет и нормы закона о выборах депутатов Госдумы, запрещая гражданам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести, баллотироваться и быть избранными депутатами нижней палаты парламента в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.