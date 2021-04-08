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НОВОСТИ

РФ не получала ноту США об увязке позиции по возвращению в ДОН с сигналом Москве - Лавров

11:00 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не получала ноту США, в которой говорится о том, что возвращение Вашингтона в Договор по открытому небу (ДОН) может послать неверный сигнал Москве. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди.

"Я ноту не видел, нам никто ничего не написал, хотя мы всех официально предупредили дипломатическими нотами о том, что мы начинаем процедуру выхода из ДОН, поскольку нам не дают гарантий того, что в отсутствие США европейцы будут держать при себе те данные, которые они будут получать в результате полетов над российской территорией.", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

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