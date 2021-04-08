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НОВОСТИ

России не хватает мигрантов для реализации амбициозных планов - Песков

13:00 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество мигрантов в России значительно сократилось за последний год, и сейчас их даже недостаточно для реализации амбициозных проектов. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, фиксируют ли в Кремле рост недовольства россиян мигрантами и считают ли это потенциальной угрозой для безопасности страны, он заметил: "Я, честно говоря, не знаком с материалами каких-то социологических исследований об отношении россиян к мигрантам, поэтому я никак не смогу это прокомментировать и не буду это делать".

"Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год, - подчеркнул представитель Кремля. - И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов".

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