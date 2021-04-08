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Почти любой лексикон применим для описания резкой политики США в отношении РФ - Песков

13:32 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Непредсказуемость и агрессивность политического курса Вашингтона в отношении Москвы позволяет использовать фактически любой лексикон для его описания. Об этом в четверг заявил журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, назвавшего "тупой" линию США в политике по отношению к России.

"Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику. Министр [иностранных дел РФ Сергей Лавров], как всегда, меток в своих формулировках", - сказал Песков.

Ранее в четверг в ходе пресс-конференции Лавров указал на безрезультатность санкционной политики Вашингтона по отношению к Москве и назвал этот подход тупиковым и тупым.

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