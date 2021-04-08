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НОВОСТИ

Новый флагманский продукт Сбербанка — подписка «СберПрайм+» обойдется клиентам в 399 рублей

16:47 08.04.2021

Флагманская подписка «СберПрайм+», которая включает в себя основные финансовые сервисы, в том числе безлимитные бесплатные переводы, СберКарту Прайм и самые популярные сервисы экосистемы, будет стоить 399 руб.в месяц. По словам президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, сейчас подписки - актуальный и востребованный продукт для клиентов во всем мире. «Они обеспечивают выгоду и единый клиентский опыт в самых востребованных частотных сервисах, - уверен Греф. - Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности. Например, со «СберПрайм+» клиент сможет ежемесячно экономить около 5000 рублей. Наша новая подписка — одна из самых выгодных, комплексных и многофункциональных в мире: в нее входят сервисы доставки готовой еды, продуктов и лекарств, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище, мобильная связь и музыкальный стриминг. И, конечно, мы единственная экосистема, центром которой является банк, поэтому для нас было важно интегрировать в подписку самые лучшие и выгодные финансовые услуги».

Клиенты смогут купить подписку в приложении «СберБанк Онлайн». Затем можно будет войти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, по Сбер ID, который есть у каждого клиента и привязан к его номеру телефона. Все условия «СберПрайм+» автоматически применятся, как только клиент зайдёт в сервис по Сбер ID.

Подписка «СберПрайм+» включает в себя СберКарту Прайм и такие финансовые сервисы как повышенные бонусы от «СберСпасибо», снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира, безлимитные бесплатные переводы по всей стране, выгодный курс обмена валют, а также нефинасовые сервисы, такие как подписка «Оптимум» Okko, медиатека СберЗвука, бесплатная мобильная связь «СберМобайл» (150 мин + 3 Гб интернета), скидка 10% на доставку готовой еды из Delivery Club, скидка 7% на продукты из «Самоката», скидка 10% на все поездки в «Ситимобиле», бесплатная доставка продуктов и специальные цены из «СберМаркета», бесплатная доставка лекарств из «СБЕР ЕАПТЕКИ», облачное хранилище «СберДиск».

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