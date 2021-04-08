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За переход в зарубежные клубы российских спортсменов могут обязать заплатить

20:40 08.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российских спортсменов обяжут платить за переход в зарубежные клубы. Такой законопроект в Госдуму внесли Владислав Третьяк и Борис Пайкин.

Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин, этот законопроект коснётся всех спортсменов. Как выяснил Созин у авторов законопроекта, это сделано для того, чтобы отечественные федерации не теряли деньги на переездах спортсменов.

«К примеру, хоккеист играет в ЦСКА и его приглашают в НХЛ. И он по этому закону обязан заявить федерации, что он уезжает. И заплатить за это деньги. И я спрашиваю: а в связи с чем он должен платить? Люди, которые этот закон написали, сказали, что сейчас все уезжают и федерации ничего за это не получают. Потому что когда они возвращаются, а они часто возвращаются, то как бы федерация проходит мимо. Это касается всех видов спорта».

Сейчас в составе сборной России по футболу выступает несколько игроков, представляющих зарубежные команды. Так, например, Алексей Миранчук выступает за итальянскую «Аталанту», а Александр Головин играет за «Монако».

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